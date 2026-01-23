Daltonlar soruşturmasının kilit ismi yakalandı! Adı Serdar Öktem cinayeti dosyasında geçiyordu…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yeni Nesil Suç Örgütleri” operasyonları kapsamında yakalanan “Dalton İntizar” kod adlı İntizar Babaniyazov’un Türkiye’ye getirildiği öğrenildi. Babaniyazov, Daltonlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri olarak gösteriliyor.

KAFES DÖVÜŞÇÜSÜYMÜŞ

Soruşturma dosyasına göre Türkmenistan uyruklu ve profesyonel kafes dövüşçüsü olduğu belirtilen Babaniyazov’un, örgütün yurt dışı yapılanmaları içinde faaliyet yürüttüğü öne sürülüyor. Babaniyazov’un, Daltonlar adına görüntülü ve sesli aramalarla kişileri tehdit ederek para talep eden yapılanmada yer aldığı iddia ediliyor.

SERDAR ÖKTEM CİNAYETİNDE “TALİMAT VEREN İSİMDİ” İDDİASI

Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre Babaniyazov’un adı, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yol ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ülkücü avukat Serdar Öktem’in öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyasında da geçiyor.

Cinayet kapsamında tutuklanan şüphelilerin ifadelerinde, saldırının Babaniyazov’un talimatıyla gerçekleştirildiği de iddialar arasında.