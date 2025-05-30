Daltonlar Yunan ajanlarına ateş açtı: Takip skandalı büyüyor

Yunanistan’ın Selanik kentinde 27 Mayıs 2025 günü yaşanan bir olay, hem istihbarat hem de organize suçlar açısından skandal boyutlara ulaştı. Selanik’in Tagarades bölgesinde, Türk suç örgütü Daltonlar'ın üç üyesi, Yunan Ulusal İstihbarat Servisi (EYP) tarafından takip edildiklerini fark edince, kendilerini Baygaralar çetesi üyeleri sanarak ajanlara ateş açtı.

Olay, Neo Rysio-Vasilika yolundaki bir benzin istasyonunda saat 16.00 sularında meydana geldi. Daltonlar’ın kullandığı gri renkli SUV’dan inen bir kişi, EYP’ye ait motosikletli ve sivil araçlı ekiplerin takibine beş el ateş ederek karşılık verdi. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

EYP’YE MEDYADAN SERT ELEŞTİRİ

Olayın ardından Yunan medyası, EYP'nin takibini “amatörce” buldu. Gazetelerde yer alan haberlere göre, Daltonlar’ın şüpheli tavırları günlerdir gözlemleniyordu. Ancak takibi yöneten EYP ekibinin açığa çıkmasıyla durum kontrolden çıktı.

Yunan makamları, olayla doğrudan ilgisi bulunmayan altı kişiyi gözaltına aldı. Olayın ardından soruşturma Selanik ve Gümülcine’ye genişletildi. EYP, Daltonlar çetesinin üst düzey üç üyesinin yeni bir saldırı planladığına dair bilgiye ulaştığını ve bu nedenle 20 Mayıs’tan bu yana sıkı takip yürütüldüğünü açıkladı.

500 MAFYA ÜYESİ YUNANİSTAN’DA

EYP’nin hazırladığı istihbarat raporuna göre, Türkiye merkezli Daltonlar, Baygaralar, Şahinler, Tatlılar gibi çeteler, Yunanistan’da uyuşturucu, silah, göçmen kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetleri yürütüyor. Türkiye’deki çatışmalardan kaçan 500’ü aşkın mafya üyesi, Yunanistan’a sığınmış durumda.

Rapora göre, bu suç grupları son iki yılda Yunanistan’da yaşanan 12 cinayet ile bağlantılı. Çetelerin hesaplaşma ve yeniden yapılanma için özellikle Selanik ve Atina’yı tercih ettiği kaydedildi.

Yunanistan’da yürütülen son operasyonlarda 10 Türk vatandaşı tutuklandı. Bu çetelerin takibinde EYP ile MİT’in işbirliği yürüttüğü belirtildi. Hatırlanacağı üzere, Baygaralar çetesi lideri Ramazan Baygara, 10 Mayıs 2024’te MİT-EYP ortak operasyonuyla yakalanmıştı.