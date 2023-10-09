Damadı, kaynananın ifadesi yaktı: Tazminat ödeyecek

Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:55

Güncelleme: 09.10.2023 - 09:55

Bakırköy Aile Mahkemesi’nde görülen davaya göre Veda A. M. ile Savaş M. Eylül 2006’da evlendi.

HalkTV’nin haberine göre, Veda A. M. geçen yıl araç kiralama ve sigorta acentesi şirketi sahibi eşi Savaş M.’ye karşı boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde Savaş M.’nin 1 milyon liralık maddi-manevi tazminat ödemesi istendi.

ŞİDDET VE ALDATMA

Eşinin kendisine uyguladığı şiddet nedeni ile iki çocuğunu da alıp annesinin yanına yerleşen Veda A. M., eşinin kendisini aldattığı iddiasında da bulundu. Veda M.’nin avukatının talebi ile mahkeme, Savaş M.’nimn otel kayıtlarını talep etti. Gelen kayıtlar, Savaş M.’nin birçok kez, yabancı uyruklu bir kadınla birlikte kaldığını ortaya koydu.

“BEN DAMADINIZLA BİRLİKTEYİM”

Boşanma davasında Veda A. M.’nin annesi H. A. ile çiftin 16 yaşındaki kızı tanık olarak dinlendi.

Anne H. A. ifadesinde şunları söyledi:

“2013 yılında kızım hamileydi, damadım kızımı aldattı, ben ‘yuvası yıkılmasın’ diyerek kızımdan sakladım. Olayın üzerini kapattım. Kızımla beraber otururken eve telefon gelmişti. Arayan bayan bana telefonda ‘ben damadınız olan kişiyle beraber yaşıyorum, evleneceğim’ demişti. Ben ona, kızımın doğum yapacağını söylemiştim.”

“SEVGİLİSİ, BABAMLA FOTOĞRAFLARINI ATTI”

Baba Savaş M.’nin, annesine şiddet uyguladığını anlatan çiftin kızı İ. M. ise tanık olarak verdiği ifadede “Babamın 1 hafta, 10 gün eve gelmediği olurdu. Babam işi için gittiğini söylerdi ancak daha sonrasında sevgilisiyle beraber yaşadığını öğrendik. Sevgilisinden bana mesajlar geldi. Fotoğraflar atmıştı. Fotoğrafların birinde babam yarı çıplaktı, diğerinde de o kadınla yanak yanağaydı. Bu durum benim psikolojimi bozdu” diye konuştu.

TAZMİNAT ÖDEYECEK

Yapılan yargılama sonrası mahkeme çifti boşadı. Mahkeme, Savaş M.’nin, eşine 150 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat ödemesine karar verdi. Savaş M. ayrıca 10 bin TL de nafaka ödeyecek. Baba M., iki çocuk için de 5000’er lira iştirak nafakası ödeyecek.