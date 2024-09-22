Damadın arkadaşları kadın kılığına girerek düğünü bastı
Yalova’da gerçekleştiren bir düğünde kadın kılığına giren damadın arkadaşları düğünü bastı.
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen düğünde Berkan ve İlayda Kaya çifti dünya evine girdi. Düğünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ise izlenme rekorları kırdı. Evlenen çifte sürpriz yapan damadın arkadaşları kadın kıyafetleri giydi. Sahneye damadın kız arkadaşları olarak çağrılan gençler, dans etmeye başladılar. Gelin ve damat ise kadın kılığına giren arkadaşlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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