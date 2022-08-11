Damadın festivali TEKNOFEST için kasayı açtılar

11 Ağustos 2022 Perşembe, 09:14

Kamu kaynaklarının seferber edildiği TEKNOFEST için Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de elini taşın altına soktu. Müdürlük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar’a ait T3 Vakfı’nın organizasyonu TEKNOFEST katılımcıları için yemek hizmet alımı gerçekleştirdi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “Teknofest Yarışması Katılımcıları İçin Yemek Hizmeti Alımı” ihalesi için 22 Temmuz’da onay aldı. İhale, Kamu İhale Kanunu’nun, “Doğal afet, salgın hastalık ve ani, beklenmeyen durumların ortaya çıkması durumunda” kullanılmasına izin verdiği pazarlık yöntemiyle 27 Temmuz’da gerçekleştirildi. İdare, festivale yarışmacı olarak katılanlara dağıtılacak yemekler için 1 milyon 134 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardı.

SÖZLEŞME BEDELİ 984 BİN TL

İhaleye iki şirket teklif sundu. En yüksek teklifin 1 milyon 29 bin TL olduğu ihalenin sözleşmesi 3 Ağustos’ta imzalandı. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çelikoğlu Yemek Sanayi arasında imzalanan sözleşmenin bedeli ise kayıtlara 984 bin TL olarak geçti. Önceki gün yayımlanan ihale sonuç ilanında, işin süresi 10 Ağustos-16 Ağustos dönemi olarak belirtildi.

BARINMA KRİZİ YAŞANDI

Rize’de, 2020-2021 üniversite kayıt döneminde ciddi barınma krizi yaşandı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne kayıt yaptıran onlarca öğrenci, kalacak yer bulamadı. Öğrencilerin sesinin sosyal medyada yükselmesi üzerine çok sayıda öğrenci KYK Yeşilçay Yurt Müdürlüğü’nce iki günlüğüne misafir edildi.