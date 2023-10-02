Damat gelinliği çekiştiren çocuğu yere fırlattı
Adana'da bir düğünde gelinin gelinliğini çekiştiren küçük çocuk, damat tarafından tutularak yere fırlatıldı.
Olay, dün Seyhan ilçesinde bir düğün salonunda meydana geldi.
Gelin, damat ve yakınları oyun oynadığı sırada düğüne katılanlardan bazıları üzerlerine para attı.
Düğüne katılan birkaç çocuk da paraları toplamaya çalıştı.
Bu sırada çocuklardan biri, gelinin gelinliğine takılan paraları almak istedi. Damat ise gelinliği çekiştiren çocuğu yakasından tutarak yere fırlattı.
Çocuklar daha sonra ağlayarak salondan uzaklaştı.
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