Nevşehir'de 'damat' dehşeti: Eski kayınpederi ile kayınvalidesini darbetti, 5'inci kattan düşüp öldü

Nevşehir'de, ayrıldığı eşinin yaşadığı eve giderek eski kayınpederi İsmail A. (61) ve eski kayınvalidesi Deste A.'yı (59) darbeden Oğuzhan Şen (31), olay sırasında 10 katlı binanın 5'inci katındaki pencereden beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 07:05
Nevşehir'de 'damat' dehşeti: Eski kayınpederi ile kayınvalidesini darbetti, 5'inci kattan düşüp öldü
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Beddik Mahallesi TOKİ Konutları'nda bulunan 10 katlı apartmanın 5'inci katında dün saat 23.30 sıralarında Oğuzhan Şen, eski kayınpederi İsmail A. ile eski kayınvalidesi Deste A.'nın evine gitti. Burada Şen ile eski kayınpederi ve kayınvalidesi arasında tartışma çıktı.

5. KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ

Çıkan tartışma sonrası Şen, eski kayınpederi ile kayınvalidesini darbetti. İsmail A. ve Deste A. başlarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralanırken, Oğuzhan Şen ise henüz bilinmeyen nedenle kavga sırasında dairenin penceresinden beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şen, adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğuzhan Şen, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TEDAVİ ALTINDALAR

Eski kayınpederi İsmail ile kayınvalidesi Deste A. ise kafa travması sonucu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. 


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