Damdan düşüp öldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde evinin damından düşen Ali Aslan (84) hayatını kaybetti.

DHA
15 Mayıs 2022 Pazar, 10:27
Damdan düşüp öldü
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Olay, dün ilçeye bağlı Gökçe köyünde meydana geldi. Güneşli havada evinin damına çıkan Ali Aslan, dengesini kaybederek düştü.

Aslan'ın düştüğünü gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, Aslan'ı Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Aslan, burada yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Ali Aslan'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.


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