Damdan düşüp öldü
Batman'ın Gercüş ilçesinde evinin damından düşen Ali Aslan (84) hayatını kaybetti.
Olay, dün ilçeye bağlı Gökçe köyünde meydana geldi. Güneşli havada evinin damına çıkan Ali Aslan, dengesini kaybederek düştü.
Aslan'ın düştüğünü gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, Aslan'ı Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Aslan, burada yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Ali Aslan'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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