Danimarka kırmızı bültenle arıyordu: Uyuşturucu tüccarı Mike Gerner Larsen İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Danimarka tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülten ile “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul’da düzenlenen “Kuyu-38” operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

Danimarka kırmızı bültenle arıyordu: Uyuşturucu tüccarı Mike Gerner Larsen İstanbul’da yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 11:25

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu Larsen'in yeri tespit edildi.

Bu doğrultuda, Danimarka’ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka’ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #MİKE GERNER LARSEN #Danimarka #uyuşturucu

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