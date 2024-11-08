İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 43 tutuklama
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun gerçekleştirdiği operasyonda 47 şüpheli yakalandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Polis, 4 Kasım Pazartesi günü Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerindeki adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, yakalama kararı verilen 65 şüpheliden 47'si yakalanırken 11 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ettiği, 7 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.
43 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyette işlemleri tamamlanan 47 şüpheli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklanırken, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #uyuşturucu #Operasyon #İstanbul
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den 'ABB' açıklaması
- Milyarlık vurgun iddiası!
- Salim Güran'ın eşine 'jandarma' sorusu
- Görüntülerle ortaya çıkardı: Doktor gözaltında
- Hâkimin itirafı
- Ünlü fenomen adeta bir servet kazandı!
- Galatasaray, Tottenham'ı sahadan sildi!
- Arbede çıktı, oturuma son verildi
- Köy tipi yoğurt diye yedirmişler!
- Erdoğan'dan 'sürpriz' 10 Kasım kararı