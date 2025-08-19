Danıştay 10. Dairesi veri koruma görevlisi düzenlemesini iptal etti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 04:00:00
Cemil Ciğerim
Danıştay 10. Dairesi, 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in tamamının, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan veri koruma görevlisi belgelendirme programının tamamının iptaline karar verdi.

Samsun Barosu herhangi bir dört yıllık lisans bölümü mezunlarının “veri koruma görevlisi” olmasına imkân tanıyan düzenlemenin iptali için Danıştay’a dava açtı. Danıştay 10. Dairesi, 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in tamamının, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan veri koruma görevlisi belgelendirme programının tamamının iptaline karar verdi. Barodan yapılan açıklamada, “Meslek alanlarımızın daraltılmasına yönelik tüm işlem ve eylemlere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyururuz” dendi.

 

