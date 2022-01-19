Danıştay 60 bin ağacın kesileceği projeyle ilgili karar verdi

19 Ocak 2022 Çarşamba, 13:19

Danıştay 6. Daire, 71 vatandaşın açtığı davada; proje için alınan “acele kamulaştırma” kararını iptal etti. Kararda, “acele kamulaştırma” yapılabilmesi için olağanüstü şartların olması gerektiğine işaret edildi.

Anayasaya göre, mülkiyet hakkının ancak olağanüstü durumlarda sınırlanabileceğine dikkat çekilen kararda, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Acele kamulaştırma istisnai bir yöntem olduğundan olağan kamulaştırma gerekçeleri dışında aceleliğin varlığına dair şartların ortaya konulması gerekmektedir. Acelelik koşulunun kamu düzenine ilişkin olması gerektiği ve kamu yararının ise aceleliği zorunlu kılan bir yarar olduğu açıktır. Dava konusu Cumhurbaşkanlığı kararında acele kamulaştırma prosedürünün uygulanması için gerekli olan olağanüstü durumların ve bu yola başvurulmasıyla amaçlanan kamu yararının somut olarak ortaya konulamadığı sonucuna varılmıştır.”

Kararda; Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Mezitli Sanayi Sitesi adına acele kamulaştırma yapamayacağı, çünkü bu yönde bir kanun olmadığına işaret edildi. Ancak, Belediye; daha önce projeyle ilgili tüm işlemleri durdurma kararı vermişti.

“SANAYİ SİTESİ KURULMAYACAK, 60 BİN AĞAÇ KESİLMEYECEK”

Hak sahibi 71 vatandaşın avukatı Kübra Erşahin, Danıştay kararını değerlendirdi. Erşahin, şunları söyledi:

“Artık diyebiliriz ki burada sanayi sitesi olmayacak, 60 bin ağaç kesilemeyecek. Danıştay hem Cumhurbaşkanlığının acele kamulaştırma kararının hem de Mersin Büyükşehir Belediyesinin kooperatif adına kamulaştırma yapmasının iptaline karar verdi. Mezitli Küçük Sanayi Sitesi hukuki taraf değil. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı hukuki taraf. Taraflar yasal olarak itiraz edebilirler. Ancak inanıyoruz ki karar değişmeyecektir. Acele kamulaştırma yapılması için olağanüstü bir hal durumu gerekiyor. Burada ise kamulaştırmanın hukuki gerekçesi yok. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi de kooperatif adına kamulaştırma yaparsa ve sanayi sitesi kurmak isterse yetki gaspı yapmış olur. Mahkeme bunlara dikkat çekerek işlemi iptal etti.”

Davultepe’deki narenciye alanlarının imar planlarına kentsel servis alanı olarak işlenmesine karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne 600’e yakın itiraz olduğunu, bu itirazların kabul edildiğini kaydeden Erşahin, “1/100.000'lik plandaki işlemin düzeltilmesi için de dava süreci devam ediyor. Mahkeme bu bölgenin tarım alanı olup olmadığına dair keşif yapacak ve kararını verecek. 1/100.000'lik plan da değiştikten sonra burada Mersin Büyükşehir Belediyesi de bir başka belediye ya da kurum da sanayi sitesi kuramaz” dedi.