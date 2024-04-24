Danıştay başkanı Zeki Yiğit kimdir? Zeki Yiğit kaç yaşında, nereli?
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle yapılan seçimde 62 oyla başkanlığa yeniden seçildi. Peki, Danıştay başkanı Zeki Yiğit kimdir? Zeki Yiğit kaç yaşında, nereli?
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçimlerde yeniden seçildi. Peki, Danıştay başkanı Zeki Yiğit kimdir? Zeki Yiğit kaç yaşında, nereli?
ZEKİ YİĞİT KİMDİR?
Zeki Yiğit, 10 Mayıs 1965 yılında Alaplı Zonguldak'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında hakim adayı olarak göreve başlamış, çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nda görev alarak sırasıyla Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçilmiştir. 2013 yılı itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu üyesidir. Evli ve dört çocukludur.
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