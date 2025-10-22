Danıştay'dan kritik 'EYT' kararı: 'Talepte bulunmayan sözleşmeli personel resen emekli edilemez'

Danıştay 12. Dairesi, geçici statüden sözleşmeli personel kadrosuna geçirilen çalışanın EYT kapsamında resen emekliye sevk edilmesi işlemini hukuka aykırı buldu. Daire, iptal istemli davayı reddeden Adana Bölge İdare Mahkemesi kararını bozdu.

Gerekçede, "Erken emeklilik hakkından ancak talep edilmesi halinde faydalanılabilir, bu yönde talepte bulunmayanlar hakkında resen emekliye ayırma uygulanması hukuken mümkün değildir" denildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 4/C'li geçici personel olarak görev yapmakta iken 2018 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Geçici 43. maddesi uyarınca 4/B'li sözleşmeli idari destek görevlisi olarak atanan personel, 1 Mart 2023 tarih ve 7438 sayılı Kanun'un 1. maddesi kapsamında yaşlılık aylığı almaya hak kazandığı gerekçesiyle resen emekliye sevk edildi. Emekli edilen personel, işlemin iptali istemiyle dava açtı.

Mersin 2. İdare Mahkemesinin davayı reddetmesi üzerine, davacı konuyu istinafa taşıdı. Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi de istinaf başvurusunun reddine karar verdi.

Emekli edilen personel bu kez, Adana Bölge İdare Mahkemesi kararını temyiz etti. Temyiz istemini görüşen Danıştay 12. Dairesi, Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin kararını "kesin olarak" bozdu. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesine gönderilmesine karar verdi.

GEREKÇEDEN

Danıştay 12. Dairesi’nin gerekçesinde, mevzuat hükümleri gereğince, özelleştirme uygulamaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında 4/C bendi kapsamında geçici personel olarak istihdam edilenlerin, Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B bendi kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirildikleri, bu kapsamdaki düzenlemelerde, "sözleşmeli personel pozisyonuna geçirilenlerin, ancak sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihe kadar istihdam edilebileceklerinin" belirtildiği aktarıldı.

Yani bu kapsamdaki personelin, emekliliğe hak kazandıkları tarihte istihdamlarına son verileceğinin anlaşıldığı belirtilen gerekçede, kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olarak bilinen 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 95. maddede ise yaş koşulu dışındaki diğer şartların sağlanması ve "talep edilmesi" halinde erken emeklilik imkanı getirildiği vurgulandı.

"ERKEN EMEKLİLİK HAKKI, İSTEĞE BAĞLI İSTİSNAİ BİR HAK"

Gerekçede, şu tespitler yapıldı:

"Bu kapsamda talepte bulunmayanların, diğer emeklilik şartlarını sağlamalarının doğrudan emekli edilmeleri sonucunu doğurmadığı, bu haktan yararlanıp yararlanmamak hususunda ilgililerin tercih haklarının bulunduğu, görevine devam etmek isteyenler yönünden resen emeklilik işlemleri yapılmasının söz konusu olmadığı açık olup, davalı idarenin aksi yöndeki iddiasının haklı ve hukuki dayanağı bulunmamaktadır.

Dava konusu uyuşmazlık, ilgili mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar kapsamında değerlendirildiğinde; 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 95. madde ile tanınan erken emeklilik hakkının, isteğe bağlı istisnai bir hak olarak sonradan düzenlendiği; erken emeklilik hakkından, yaş koşulu dışındaki diğer koşullar sağlanmış olsa bile, ancak talep edilmesi halinde faydalanılabileceği açık olup, bu yönde talepte bulunmayanlar hakkında anılan kanuni düzenlemenin, ilgililerin aleyhine olacak biçimde ve resen emekliye ayırma şeklinde yorumlanması ve uygulanması hukuken mümkün değildir."