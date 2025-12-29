Danıştay'dan sağlık emekçileri için emsal karar: Boşanma gerekçeli yer değişikliğinde süre sınırı kalkıyor

“Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 27.11.2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenlemeyle; boşanma gerekçesiyle yapılan yer değişikliği başvuru süresi 1 yıldan 3 aya düşürüldü. Bu düzenlemeye göre, boşanma tarihinden itibaren 3 ay içinde yer değişikliği başvuru yapılmadığı takdirde söz konusu hakkın kaybı söz konusuydu.

GENEL SAĞLIK İŞ DAVA AÇTI

Sağlık emekçilerini mağdur eden düzenleme sonrası Genel Sağlık-İş Sendikası sahadan gelen talepleri de değerlendirerek, Danıştay 2. Dairesi’nde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açtı.

Dava sonrası yönetmelikteki düzenlemede yer alan ‘3 ay’ ibaresinin yürütmesi durduruldu. Konuya ilişkin sendika tarafından yapılan açıklamada, “Sendikamız sahadan gelen sesleri dinleyerek, yine alandaki tecrübesiyle, açmış olduğu davada emsal bir kazanım elde ederek, sağlık emekçilerini ilgilendiren bir yönetmelikte yer alan düzenlemenin yürütmesini durdurmuştur. Bu güzel kazanımı, tüm sağlık emekçilerine armağan ediyoruz” denildi. ANKARA/ Cumhuriyet