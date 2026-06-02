Danıştay, depremde yıkılan Arı Apartmanı soruşturmasında kamu görevlilerinin itirazını reddetti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde bulunan Arı Apartmanı'nın yıkılması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 3 yıl 3 ay geçmesine rağmen henüz bir iddianame hazırlanmazken, soruşturma devam ediyor.

3 İSME SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

Binanın yıkılmasına ilişkin soruşturmada, Atatürk Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporunda belediyenin ilgili kontrol birimi ile yapı kullanım izin belgesini düzenleyen belediye yetkilileri "asli kusurlu" bulunurken; Aliye Yerlikaya'nın bakanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı, eski Anavatan Partili Besni Belediye Başkanı Mehmet Nuri Tuğsuz, dönemin Fen İşleri Müdürü Memet Yıldırım ve inşaat mühendisi Ekrem Lenger hakkında soruşturma izni verdi.

DANIŞTAY'DAN KAMU GÖREVLİLERİNE RET

Soruşturma izni verilmesine karşı üç isim Danıştay'a itiraz etti. ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Danıştay 1. Dairesi yapılan itirazları reddederek soruşturma izni kararını kesinleştirdi.

Danıştay kararında, "dönemin Besni Belediye Başkanı Mehmet Nuri Tuğsuz'un, mimari proje, betonarme proje ve betonarme hesap raporu bulunmayan bir yapı için 9 Haziran 1995 tarihli ve 1995/7 sayılı mevzuata aykırı yapı ruhsatını düzenlediği; dönemin Fen İşleri Müdürü Memet Yıldırım'ın, yapının ruhsata aykırı şekilde bodrum kat olmaksızın inşa edilmesine rağmen 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamadığı; inşaat mühendisi Ekrem Lenger'in ise 9 Haziran 1995 tarihli ruhsata aykırı şekilde inşa edilen yapı için 11 Mart 1999 tarihinde yapı kullanma izin belgesi düzenlediği" yönündeki iddiaların araştırıldığı belirtildi.

DOSYA BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nın ilgili kararı ile bu karara yapılan itirazlar, Danıştay Tetkik Hakimliği tarafından incelendi. Ardından dairenin kararında, üç isme isnat edilen eylemlerin haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğu değerlendirildi.

Kararın ardından dosyanın, Mehmet Nuri Tuğsuz, Memet Yıldırım ve Ekrem Lenger hakkında gereğinin yapılması amacıyla Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine hükmedildi.