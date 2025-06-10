Danıştay hakimi başından vuruldu!

Danıştay’da görevli Tetkik Hakim A.H. başından vurulu halde bulundu. Ağır yaralanan hakim A.H.'nin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Ankara’da görevli hakimin bayram izni için memleketinde olduğu öğrenildi. Hakimin hastanedeki tedavisi sürüyor.
'İNTİHAR GİRİŞİMİ' İDDİASI
Batman Barosu'ndan Rostem Siyahtaş ise sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı kısa açıklamada, hakim A.H.'nin intihar girişiminde bulunduğu yönünde bilgi edindiklerini belirtti.
Olaya ilişkin resmi makamlardan bir açıklama ise yapılmadı.