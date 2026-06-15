Danıştay, yurtdışına çıkmadan sahte diploma alan 419 kişiyi tespit etti

2016-2020 yılları arası hiç çıkmadıkları yurtdışından sahte “uzaktan lise diploması” alarak Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Kurulu’nu (YÖK) dolandıran 419 kişinin diplomaları Danıştay kararı ile iptal edildi. Kararla birlikte, YÖK’ün bu diplomalarla yapılan başvuruların işleme alınmaması ve aykırı kayıtların iptal edilmesi yönündeki düzenlemesi hukuka uygun bulundu. Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun raporunu dikkate alırken yurtdışı lise diplomasına dayanarak denklik alan 450 öğrenciden 419’unun denklik belgesini mevzuata aykırı aldığı tespit edildi. Cumhuriyet’e konuşan CHP’li siyasetçi Uğur Kalkan, çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.

BURSA’DA 83 DENKLİK

Kalkan, “Bu süreç 2020 yılında bazı ihbarlarla başlıyor. YÖK’e şikâyet gidince ortaya çıkıyor. Liseyi Türkiye’de bitirdikleri halde, yurtdışından mezun olmuş gibi sahte bir belge ile Türkiye’nin dört bir yanındaki en iyi fakültelere yerleşiyorlar. Şikâyet sonrası YÖK kontrol ediyor ve şunu görüyor: Örneğin 2015 ile 2018 yılları arasında liseyi şu ülkede okudum ama o tarihlerde Türkiye’de. Yani hiç yurtdışına çıkmamış” dedi. Kalkan, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 83, Çorum’da 51, Ankara’da 34, Ordu’da 20, İzmir’de dört sahte denklik alındığını aktarırken “Bakû Büyükelçiliği’nden dahi sahte denklik alınmış” diyerek müfettişlerce ortaya çıkarılan kanıtlı belgeleri paylaştı. Fakültelerdeki sahtecilik sayısına da değinen CHP’li Kalkan, “Hukuk fakültesinde 204, tıp fakültesinde 80, eczacılıkta 54, diş hekimliğinde 44, mühendislikte 28, iktidasi idari bilimlerde 13 öğrencinin belgesi sahte. Böyle daha bir çok bölüm var, liste uzun” diye konuştu.

AYNI KIŞI ÜÇ BELGE

CHP’LI Uğur Kalkan, “11 Eylül 2019’da, 20 Eylül 2019’da ve yine 20 Eylül 2019’da. Bu üç farklı denklik belgesi düzenlenen kişi ile aynı soyadını taşıyan başka bir kişi için de iki farklı denklik belgesi hazırlanmış” ifadelerini kullanırken en çok sahte denklik belgesinin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verildiğini açıkladı.