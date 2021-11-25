Danıştay'a çağrı: "Ön ödemeli doğal gaz aboneliğinde soyguna dur deyin"
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Ön ödemeli doğal gaz aboneliğinde soyguna dur deyin" diyerek Danıştay'a çağrı yaptı.
CHP'li Ali Fazıl Kasap, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 2018 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in ilk iki maddesinin iptal edilmesi için Danıştay'a açtığı davaya müdahil oldu.
Meclis’te konu ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Kasap, Ankara, İstanbul ve Kütahya'da ön ödemeli sayaçların kullanıldığını dile getirerek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), ön ödemeli sayaç abonelerinin peşin tutarla aldığı doğal gaza, fiyat artışlarını alacak olarak yansıtarak vatandaştan tahsil ettiğini söyledi. Ali Fazıl Kasap, “Bu soyguna son verilmesi lazım” dedi.
Kütahya’da doğal gaz dağıtım şirketi olan Çinigaz’ın bu yönetmeliğe dayanarak yurttaşları mağdur ettiğini belirten Kasap, kış günlerinin geldiğini, ekonominin dip yaptığını ve doğalgaza gelen zamların ortada olduğunu belirterek, "Danıştay’ın bu haksız ve usulsüz yönetmeliği iptal etmesi gerekiyor" dedi.
Bu uygulamanın, "Türk Lirası Düzeltme" işlemi şeklinde anıldığını aktaran Kasap, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu durum, parasını peşin ödeyip arabanızın deposuna doldurduğunuz benzine, daha sonra gelen zamların, bir sonraki akaryakıt alışverişiniz sırasında yansıtılmasına benziyor. Kartlı sayaç abonesi peşin aldığı doğal gaza, alışveriş sonrası gelen bütün zamları ödemek zorunda bırakılıyor. Bu hilelidir, iyi niyetli değildir. Bu düzenlemenin iptal edilmesi gerekir."
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