Danıştay’dan riskli alana iptal çağrısı

Yayınlanma: 03.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.01.2024 - 04:00

Kamuoyunda “riskli alan ilanı” olarak bilinen 7033 sayılı cumhurbaşkanı kararına karşı depremzedeler Danıştay nezdinde toplu iptal davası açtı. Danıştay 4. Dairesi’nin 2023/11310E sayılı dosyasına görüş bildiren Danıştay savcılığı, Antakya’da “riskli alan ilanı kararının” hukuka uygun olmadığını, bu nedenle davanın kabul edilerek işlemin iptal edilmesi gerektiğini kaydetti.

Mütaalasında temel hak ve hürriyetlerin korunması gerektiğine dikkat çeken savcılık, riskli alan ilanı için o bölgede riskli yapı bulunmasına ilişkin gerekçenin tek başına yeterli olmayacağını vurguladı. Mütaalada ayrıca, birden fazla kişinin mağdur olduğu durumda ortak dava açılabileceği de belirtildi.

ÖNEMLİ MESAJLAR

Hatay Barosu adına başvuruda bulunan önceki dönem Hatay Baro Başkanı Cihat Açıkalın, mütaalayı Cumhuriyet’e değerlendirdi.

“Afet sonrası hızlı koordinasyon ne kadar önemliyse, bölgenin yeniden inşaası konusunda bilimi ve hukuku referans alan koordinasyon da bir o kadar önemlidir” diyen Açıkalın, özellikle riskli alan ilanı için bölgede riskli yapı bulunmasına ilişkin gerekçenin tek başına yeterli görülmemesi ve yapılacak sınırlandırmalarda “kamu yararı” ilkesinin gözetilmesi gerektiği mesajlarının önemine değindi.

Açıkalın, “Haklılığımızı gösteren savcılık mütaalası da ortadayken kamu vicdanında derin yara açacak girişimlerden vakit kaybetmeden geri dönülmeli. Hem bireysel hem Hatay Barosu olarak ilk günden beri ısrarla bu şekilde koordine olmanın gerekliliğini ifade etmekte ve hukuki süreci kamu yararına halkımız için işletmeye çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

