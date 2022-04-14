Danıştay'dan 'sınavsız atama' kararı

Danıştay, ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda sınav şartının kaldırılmasına yönelik düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Kararla, atama işlemleri yazılı ve sözlü sınav yapılarak gerçekleştirilecek.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2022 Perşembe, 11:46
Danıştay'dan 'sınavsız atama' kararı
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sınavsız ilçe müdürü atamasına dair düzenleme durduruldu.

MEB, yönetmeliği 5 Kasım 2021'de değiştirmişti. Yeni yönetmelikte ilçe milli eğitim müdürü atamasına ilişkin maddede yer alan "yazılı sınav" veya "yazılı ve sözlü sınavı" kazanarak atanmış olmaları şartıyla' ibaresine yer verilmemişti.

NTV'de yer alan habere göre, Türk Eğitim-Sen, kararı Danıştay'a taşıdı. Danıştay 2. Dairesi, işlemin yürürlüğünü durdurma kararı aldı.

Kararın gerekçesinde, sınavsız atamanın kariyer ve liyakat ilkeleri ile eşitlik ilkesine aykırı atamalara neden olacağı belirtildi.

Düzenlemenin hukuka aykırılığının saptanmasına rağmen uygulamasının devam etmesinin hukuka uygun olmayacağına dikkat çekildi.


Danıştay MEB

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