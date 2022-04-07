TKP'den zeytinlikler için Danıştay'a başvuru
TKP, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin veren yönetmelik değişikliğini Danıştay’a taşıdı.
Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) dava dilekçesinde; doğanın sermaye tarafından sömürüsünün telafi edilemeyecek zararlara sebep olduğu belirtildi, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması istendi.
Yönetmelik değişikliğinin anayasaya aykırı olduğunun belirtildiği dilekçede, zeytinlik alanların ekolojik sistemdeki yeri ve önemi aktarıldı. Kamusal hizmetin kaynağının sermayenin ihtiyaçları değil, toplumun genelenin gereksinimleri olduğuna işaret edildi.
Dilekçede, Danıştay’ın daha önce aldığı örnek bir kararın detaylarına da yer verildi. Bir zeytin sahasına üç kilometre mesafede zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tanımsal sanayi işletmeleri dışında bir tesisin yapılamayacağına ilişkin kararın anımsatıldığı dilekçede; yönetmelikle yapılan değişikliğin kamu yararına aykırı olduğu belirtildi.
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