Danla Bilic'ten 3 yıl sonra gelen 'Bülent Cihantimur' itirafı: 'Hayat kaydırıyor...'

Timur Cihantimur'un sebep olduğu ölümlü kaza sonrası kamuoyunun tepkisini çeken isimlerden olan gelen doktor Bülent Cihantimur, bu kez Danla Bilic'in yaptığı bir estetik itirafıyla anıldı.

Biliç, üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusunun Cihantimur tarafından uygulandığını, işlem sonrası dolgunun kaburgalarına kadar kaydığını ve bu nedenle yeni bir ameliyat geçireceğini duyurdu.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLMİŞTİ

Geçen yıl mart ayında, 17 yaşındaki Timur Cihantimur, babası Bülent Cihantimur'a ait Porsche marka araçla yol kenarında park halindeki ATV'lere çarpmış, kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçırılmış, Cihantimur daha sonra ABD'de yakalanmıştı. Baba Bülent Cihantimur hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Olay sonrası kamuoyunun tepkisini çeken bir başka gelişme, Bülent Cihantimur'un yurt dışında "Doktor B." adıyla bir televizyon şovu hazırlığında olduğunun ortaya çıkmasıydı. Ancak söz konusu proje, gelen yoğun tepkiler üzerine iptal edildi.

Cihantimur'un ismi, son olarak Oğuz Murat Aci'nin eşine yaptığı maddi ödeme ile gündeme gelmişti.

DOKTORUNU İFŞA ETTİ

Bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Danla Bilic, uzun süredir dile getirdiği fakat ismini vermediği doktorla ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Bilic, üç yıl önce kalçasına yaptırdığı ve zamanla kaburgalarına kadar yayılan dolguyu yapan kişinin Bülent Cihantimur olduğunu açıkladı.

Ünlü sosyal medya fenomeni, daha önce çeşitli açıklamalarda bulunsa da ilk kez doğrudan isim verdi.

TEKRAR AMELİYAT OLACAK

Bilic açıklamasında şu ifadeleri kullandı,

"Danla'nız çarşamba günü dolgu temizleme ameliyatı oluyor. Doktorum Bülent Cihantimur 'o dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar' diye uyarmadığı için her şeye imza attık girdik ameliyata. Şimdi başka bir hoca yine ameliyata alacak beni. Ameliyatınız varsa iptal edin, hayat kaydırıyor."



