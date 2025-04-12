Danla Bilic'e şiddet uygulayan Berk Çetin tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’i Eyüpsultan'da bir spor kulübünün içindeki restoranda yumruklayan eski sevgilisi Berk Çetin tutuklandı.
"Danla Bilic" takma adını kullanan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe (30), İstanbul Göktürk'te bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedildi iddiasıyla şikayetçi oldu.
Şikayetin ardından Berk Çetin Denizli'de yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli Çetin, Emniyetteki ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayette bulunulduğunu belirterek, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini öne sürdü.
İşlemlerinin ardından adliyeye getirilen Çetin, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Danla Bilic #Berk Çetin #eski sevgili
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'den 'talep listesi' iddiasına yanıt
- İmamoğlu dosyasına dokunan yanıyor mu?
- Üniversite hastanesinden açıklama geldi
- Mahir Polat için yeni karar!
- Başarır gözaltındayken onu savunan AKP'li isim kimdi?
- Hasan İmamoğlu, 'kayyum' sonrası ilk kez konuştu
- CHP MYK üyeleri belli oldu
- Askeri öğrencilere verilecek ceza belli oldu
- Garson, 'Hesabınızı Ekrem Başkan ödedi' dedi...
- İmamoğlu için kaç imza toplandı?