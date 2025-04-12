Danla Bilic'e şiddet uygulayan Berk Çetin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’i Eyüpsultan'da bir spor kulübünün içindeki restoranda yumruklayan eski sevgilisi Berk Çetin tutuklandı.

Danla Bilic'e şiddet uygulayan Berk Çetin tutuklandı
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ANKA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 19:09

"Danla Bilic" takma adını kullanan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe (30), İstanbul Göktürk'te bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedildi iddiasıyla şikayetçi oldu. 

Şikayetin ardından Berk Çetin Denizli'de yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Çetin, Emniyetteki ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayette bulunulduğunu belirterek, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye getirilen Çetin, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Danla Bilic #Berk Çetin #eski sevgili

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