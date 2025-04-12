Danla Bilic'i darbeden eski sevgilisi Berk Çetin gözaltına alındı: İlk ifadesi ortaya çıktı!
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Eyüpsultan'da eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedildi. Denizli'de yakalanan Berk Çetin, ifadesinde, hakkında sürekli asılsız şikayetlerde bulunulduğunu söyledi. Çetin, olay günü kulübe ders almak için gittiğini ve müştekinin orada olduğunu bilmediğini öne sürdü.
Sosyal medyada Danla Bilic ismiyle tanınan fenomen Neslihan Damla Aktepe (30), Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedildi.
DENİZLİ'DE YAKALANDI
Danla Bilic'in şikayetinin ardından şüpheli Berk Çetin, Denizli'de yakalandı.
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: DARP İDDİALARINI REDDETTİ
Şüpheli Çetin, Emniyet'e verdiği ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayetlerde bulunulduğunu belirterek, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini öne sürdü.
Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten şüpheli, ani bir sinirle müştekinin omzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etti.
Müştekiye yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları ise reddetti.
Etiketler: #Danla Bilic #Berk Çetin
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