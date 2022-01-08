Dar gelirliye destek teklifine Cumhur İttifakı'ndan ret
Çorum Belediye Meclisi'nde CHP grubu Sosyal Destek Kartı için belirlenen kullanılabilir limitin artırılmasını önerisi AKP ve MHP üyelerinin oylarıyla reddedildi.
Çorum Belediyesi pandemi döneminde geçen yıl şubat ayında dar gelirli vatandaşlara destek amaçlı 170 lira limitli Sosyal Destek Kartı dağıttı.
CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ve meclis üyesi Nazik Bulut, sadece gıda ürünleri satın alınan kartın limitini arttırılması için ocak ayı Belediye Meclis Toplantısında önerge verdi.
Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, CHP’li üyelerin kartın limitinin 170 liradan 500 liraya çıkarılması için verdiği önerge oylamaya sunuldu. AKP ve MHP’li meclis üyeleri verdikleri ret oyları ile önergenin gündeme dahi alınmasını kabul etmedi.
“KENDİLERİ MARKETE GİTSİN VE BİR BAKSINLAR"
Önergenin kabul edilmemesine CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ve meclis üyesi Nazik Bulut tepki gösterdi.
Yılmaz, “Kendileri markete gitsin ve bir baksınlar 170 lira ile ne alabiliyorlar. Yazıktır, günahtır” dedi.
Nazik Bulut, yardım miktarının çok az olduğunu belirterek, “170 lira bir elektrik faturası bile etmiyor. Vatandaş enflasyonun altında inim inim inliyor. Elektrik kullanamıyor, doğalgaz yakıp ısınamıyor, kirasını ödeyemiyor, çocuğunu okutamıyor. 170 lira ile iki ürünü aynı sepete koyma şansınız bile yok. Yağ alırsan çay alamıyorsun, un alırsan şeker alamıyorsun” diye konuştu.
Öte yandan AKP’li Belediye geçen yıl kentte bulunan yaklaşık 8 bin kişiye sosyal yardım kartı dağıtmıştı.
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