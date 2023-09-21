'Darağacında Üç Fidan' anmasında gözaltına alınanlar serbest bırakıldı!

Yayınlanma: 21.09.2023 - 22:54

Güncelleme: 21.09.2023 - 22:54

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’ın 6 Mayıs’taki idamlarının yıldönümünde yapılan anmaya katıldıkları gerekçesiyle Antalya’da bu sabah polis operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi serbest bırakıldı. Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri serbest bırakılanları Antalya Adliyesi önünde alkışlarla karşıladı.

Burada platform adına konuşan Nurettin Sönmez, “Mücadelemize karşı yapılan bir hamle, yılmayacağız” dedi. Serbest bırakılanlar arasında yer alan Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri Sözcüsü ve Eğitim Sen Başkanı Nurettin Sönmez, “Antalya’dan 22 arkadaşımız sabahleyin sorgusuz sualsiz gözaltına alındı. Birçoğu eğitim emekçisi, kamu emekçisi ve Emek ve Demokrasi Güçleri’nden arkadaşlarımız. İsnat edilen suç genel olarak basın açıklamalarıydı. Demokratik olarak, Anayasa’dan doğan haklarını kullanan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin defalarca bunun suç olmadığını belirtmesine rağmen bir suç unsuru olarak algılanıp bir soruşturma hazırlanmış. Bunun sonucunda da arkadaşlarımız gözaltına alındı” dedi.

'DEMOKRATİK HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ'

Sözmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm gün süren gözaltından sonra görüldüğü gibi arkadaşlarımızın bir kısmı Emniyet Müdürlüğü, bir kısmı da savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu, Emek ve Demokrasi Güçleri’nin bundan sonraki mücadelesine yönelik bir hamledir, gözdağıdır. Yılmayacağımızı, demokratik haklarımızı her mecrada kullanacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Antalya Adliyesi önüne gelen, dayanışma içerisinde olan bütün arkadaşlarımıza ve destek veren tüm kitle örgütlerine, gözaltındaki tüm arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum.”