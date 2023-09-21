Deniz Gezmiş anmasına katılanlara baskın düzenlendi: 24 gözaltı!
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için düzenlenen anmaya katılan; Emek Partisi, Halkevleri, SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi, DİSK/Emekli-Sen ve Eğitim Sen üye ile yöneticisi 24 kişi gözaltına alındı. SOL Parti ve TİP'ten yapılan açıklamada, gözaltılara tepki gösterildi.
Antalya’da 6 Mayıs tarihinde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için düzenlenen anmaya katılanlara, sabaha karşı ev baskını yapıldı.
Emek Partisi, Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi (TİP), SOL Parti, DİSK/Emekli-Sen ve Eğitim Sen üye ile yöneticisi 24 kişinin, anmaya katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.
SOL PARTİ VE TİP'TEN AÇIKLAMA!
Gözaltılara ilişkin SOL Parti'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Deniz Gezmiş anması nedeniyle Antalya'da aralarında il yönetim kurulu üyelerimiz Öykü Ağtaş ve Sabri Kırdar'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı Denizler'in yolundayız, bağımsızlık yolundayız..."
#DenizGezmiş anması nedeniyle Antalya'da aralarında il yönetim kurulu üyelerimiz Öykü Ağtaş ve Sabri Kırdar'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.— SOL Parti (@solpartibilgi) September 21, 2023
Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı Denizler'in yolundayız, bağımsızlık yolundayız...
Türkiye İşçi Partisi (TİP) açıklamasında ise, şu ifadelere yer verildi:
"Deniz Gezmiş anmasına katıldıkları gerekçesiyle aralarında Türkiye İşçi Partisi üye ve yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda mücadele arkadaşımız gözaltına alınmıştır. Bilinmelidir ki bu baskılar bizi yıldıramaz. Yoldaşlarımızı derhal serbest bırakın."
Deniz Gezmiş anmasına katıldıkları gerekçesiyle aralarında Türkiye İşçi Partisi üye ve yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda mücadele arkadaşımız gözaltına alınmıştır. Bilinmelidir ki bu baskılar bizi yıldıramaz. Yoldaşlarımızı derhal serbest bırakın. pic.twitter.com/pw2czXvKJl— Türkiye İşçi Partisi - Antalya (@tipantalya) September 21, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e büyük saygısızlık yapılmıştı
- Adayını açıkladı, CHP'ye yüklendi
- Önce otomobil, sonra minibüs çarptı
- Stratfor belgelerinde o isim de var!
- Fed faiz kararını açıkladı
- 17 yaşındaki çocuk tutuklandı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Veysel Şahin' sorusu
- 'Atatürk düşmanları yetiştiriliyor'
- Bu kez de Bakan'ı tehdit etti!
- Erdoğan'dan muhabire: Naber kız?