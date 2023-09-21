Deniz Gezmiş anmasına katılanlara baskın düzenlendi: 24 gözaltı!

Yayınlanma: 21.09.2023 - 11:50

Güncelleme: 21.09.2023 - 11:57

Antalya’da 6 Mayıs tarihinde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için düzenlenen anmaya katılanlara, sabaha karşı ev baskını yapıldı.

Emek Partisi, Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi (TİP), SOL Parti, DİSK/Emekli-Sen ve Eğitim Sen üye ile yöneticisi 24 kişinin, anmaya katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

SOL PARTİ VE TİP'TEN AÇIKLAMA!

Gözaltılara ilişkin SOL Parti'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz Gezmiş anması nedeniyle Antalya'da aralarında il yönetim kurulu üyelerimiz Öykü Ağtaş ve Sabri Kırdar'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı Denizler'in yolundayız, bağımsızlık yolundayız..."

#DenizGezmiş anması nedeniyle Antalya'da aralarında il yönetim kurulu üyelerimiz Öykü Ağtaş ve Sabri Kırdar'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.



Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı Denizler'in yolundayız, bağımsızlık yolundayız... — SOL Parti (@solpartibilgi) September 21, 2023

Türkiye İşçi Partisi (TİP) açıklamasında ise, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Gezmiş anmasına katıldıkları gerekçesiyle aralarında Türkiye İşçi Partisi üye ve yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda mücadele arkadaşımız gözaltına alınmıştır. Bilinmelidir ki bu baskılar bizi yıldıramaz. Yoldaşlarımızı derhal serbest bırakın."