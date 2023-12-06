Yayınlanma: 06.12.2023 - 12:19

Güncelleme: 06.12.2023 - 12:19

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu’na trafikte saldırıya uğradı. Saldırganlar ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Peki, Oktay Derelioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Oktay Derelioğlu hangi takımlarda oynadı? Oktay Derelioğlu'nun sağlık durumu nasıl?

OKTAY DERELİOĞLU KİMDİR?

Oktay Derelioğlu, 17 Aralık 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Karagümrük alt yapısında futbola adım atan Derelioğlu, daha sonra Trabzonspor ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerde forma giydi.

Derelioğlu, futbol hayatı boyunca farklı kulüplerde oynadı. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Siirt Jetpaspor gibi takımlarda forma giymiştir. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcu unvanını elde etti.

Trabzonspor'da oynadığı dönemde genç yaşına rağmen dikkat çeken performansıyla adından söz ettiren Derelioğlu, hücum hattında etkili bir futbolcu olarak tanındı. Beşiktaş'a transfer olduktan sonra ise önemli bir çıkış yakaladı ve takımının başarısında büyük rol oynadı.

1997-1998 sezonunda Beşiktaş ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme fırsatı bulmuş ve takımının grup aşamasında yer almasına katkı sağladı.

Oktay Derelioğlu'nun futbol kariyeri boyunca attığı gol sayısı oldukça dikkat çekicidir. Beşiktaş'ta geçirdiği dönemde 127 gol kaydetmiş ve bu kulüpte Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcu olma unvanını elde etti. Futbol kariyerini tamamladıktan sonra Oktay Derelioğlu, Hazar Lenkeran takımının genel menajeri olarak görev yaptı.

Oktay Derelioğlu'nun futbol kariyeri boyunca elde ettiği başarılar ve gol krallığı gibi unvanları, onu Türk futbolunun önemli isimlerinden biri haline getirmiştir. Oynadığı takımlarda ve milli takımda sergilediği performansla iz bırakan Derelioğlu, Türk futbolseverlerin hafızasında yer etmiştir.

OKTAY DERELİIĞLU EVLİ Mİ?

İlk evliliğini 1995 yılında Yeşim Derelioğlu ile yaptı ve bu evlilikten Berke adında bir oğlu vardır. Ancak, 4 Temmuz 1997 tarihinde eşi Yeşim, intihar ederek hayatını kaybetti.

İkinci evliliğini 1999 yılında Sezer Çakır ile gerçekleştiren Derelioğlu, 2015 Ocak ayında boşandı. Derelioğlu daha sonra Başak Derelioğlu ile dünyaevine girdi.

OKTAY DERELİOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte ilerledikleri sırada darp edildi. Saldırıda kolu çıkan Oktay Derelioğlu ameliyata alındı. Saldırganların da gözaltına alındığı belirtildi.