Darbedilen kadına yardım edeni vurdu: 13 yaşındaki şüpheli yakalandı
Kayseri'de sokakta iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen Sibel T.'yi (26) kurtarmak isteyen Halil K.'yi (44) tabanca ile yaralayan 13 yaşındaki İ.A., polis ekiplerince yakalandı.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Sibel T. darbedildi. Bu sırada markete giden Halil K., fiziksel şiddete maruz kalan kadını grubun elinden almaya çalıştı.
Kavga eden grup Halil K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine grup içindeki İ.A., üzerindeki tabancayla Halil K.'yi karnından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri yaralı Halil K. ile belinden darbe alan Sibel T.'yi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay sonrası kaçan 13 yaşındaki zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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