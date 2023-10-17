Darbedilerek öldürülen Serhat Abik davasında mütalaa açıklandı!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 16:58

Güncelleme: 17.10.2023 - 16:58

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hebun Yıldırım ve Adem Gökmen, tutuksuz sanık Aydın Gündoğdu ve taraf avukatları katıldı. 4 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktul Serhat Abik'in 5 Ağustos 2022'de amcasının oğlu Cemil Abik'e konum atarak, "Acil gel" şeklinde mesaj yazdığını, daha sonra da babasını arayarak "Baba 20 bin lira borcum var, vermezsem beni öldürecekler" dediğini, ancak babasının parası olmaması nedeniyle telefonu kapattığını belirtti.

Maktulün aramalarına ve mesajlarına yanıt verilmediği anlatılan mütalaada, maktulün gönderdiği konum olan Beyoğlu Bostan Mahallesi'nde darbedilmiş halde bırakıldığı kaydedildi.

Kamera kayıtlarında görülen 3 araçtan ikisinin sanık Hebun Yıldırım adına kiralandığı, birinin ise sanık Hamdullah Ayata'ya ait olduğunun belirlendiği aktarılan mütalaada, maktulün gönderdiği konumun sanık Aydın Gündoğdu'ya ait işyeri olduğu vurgulandı.

Mütalaada, bu işyerinin kamera kayıtlarına göre de içeriye normal giren maktulün çıkışta halsiz görüldüğü belirtilerek, sanıklar tarafından ikametinin önüne bırakılan maktul hakkındaki Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporuna göre, ölümün beden travmasına bağlı kırıklar ile yaygın yumuşak doku içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği kaydedildi.

KURU TEMİZLEMEDE KIYAFETLERİ DE YIKAMIŞLAR

Mütalaada, sanık Hamdullah Ayata'nın yaşadıkları tartışmanın ardından maktulü demirle darbettiği ve bazı sanıkların da olay yerinde olduğu aktarılarak, sanıkların maktulü sanık Aydın Gündoğdu'ya ait kuru temizlemede yıkayıp kıyafetlerini yok ettikleri, kendi kıyafetlerini de yıkadıktan sonra pilav yemeye gittikleri, ardından maktulü evinin önüne bıraktıkları belirtildi.

Sanık Ayata'nın yargılama sürecindeki, cinayetin "cinsel taciz" sebebiyle gerçekleştiği şeklindeki savunmalarının "haksız tahrik" hükümlerinden faydalanmaya yönelik olduğu değerlendirilen mütalaada, diğer sanıkların da Ayata'yı engellemediği, maktulü sağlık kuruluşuna götürmedikleri, sanık Ayata'ya yardım ettikleri kaydedildi.

Sanık Hamdullah Ayata'nın "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen mütalaada, sanıklar Baran Orhan, Hebun Yıldırım, Adem Gökmen, Hasip Kaçar, Erkan Kular ve Aydın Gündoğdu'nun "kasten adam öldürmeye yardım etme" suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, ayrıca tek tutuksuz sanık Aydın Gündoğdu'nun tutuklanması talep edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

DEMİR SOPALARLA DARP EDİLMİŞ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Serhat Abik'in 5 Ağustos 2022'de Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'ndeki evinin önünde yatar halde baygın biçimde yurttaşlar tarafından bulunduğu anlatılıyor.

Maktulün kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, maktul ve sanıklar arasında uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan para meselesi olduğu ifade ediliyor.

İddianamede kamera kayıtlarına göre, Abik'in sanık Aydın Gündoğdu'ya ait işyerine getirildiği, burada sanıklar tarafından demir sopalarla darbedilmesinin ardından maktulün evinin önüne bırakıldığı kaydediliyor.