İntihar için çıktığı minareden dövülerek indirildi

Mısır’da minareye çıkarak intihar girişiminde bulunan bir genç, dövülerek aşağı indirildi.

İHA
Yayınlanma: 21.06.2023 - 08:29
İntihar için çıktığı minareden dövülerek indirildi
Abone Ol google-news

Mısır’da intihar girişimi dayak ile engellendi. Ülkenin güneyindeki el-Feyyum kentine bağlı Senhur köyünde 27 yaşındaki Muhammed İbrahim, yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle caminin minaresine çıkarak intihara kalkıştı.

İbrahim’i vazgeçirmek için vinç yardımıyla minareye ulaşan itfaiye ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında minareye çıkan 2 kişi, İbrahim’i döverek intihar girişimini engelledi.

İbrahim, daha sonra minareden aşağı indirilirken, çevredekiler ise engellenen intihar girişimini alkışlayarak kutladı.


Mısır intihar minare

İlgili Haberler

İntihar girişiminin nedeni cinsel istismar, tehdit ve şantaj çıktı!

İntihar girişiminin nedeni cinsel istismar, tehdit ve şantaj çıktı!
Son dakika... Yine Marmaray yine intihar girişimi

Son dakika... Yine Marmaray yine intihar girişimi
12 yaşındaki çocuk intihar etmişti: 'Bu facianın sorumlusu AKP'dir'

12 yaşındaki çocuk intihar etmişti: 'Bu facianın sorumlusu AKP'dir'

En Çok Okunan Haberler