Darıca sahilinde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, sahile vuran bir erkek cesedi bulundu. El ve ayak bilekleri plastik kelepçeyle bağlı, üzerinde işkence izleri olan kişinin çuvala konulup denize atıldığı belirlenirken, kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.
Sabah saatlerinde Darıca Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi’nde, köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cesedi görünce polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri olan kişinin çuvala konulup denize atıldığı belirlendi.
10 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
Üzerinde atlet ve pijama olan kişinin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edildi. Erkek cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalar devam ediyor.
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