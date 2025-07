Darp görüntüleri gündemde… İşletme mühürlendi, sahipleri konuştu: ‘Hesap ödemeyi reddettiler, bayrağımıza, milletimize küfür ettiler’

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Armutalan Mahallesi'nde bir fun pub restoranda yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde yabancı uyruklu kadınların darp edildiği iddia edilirken, tepkiler üzerine mekâna yönelik idari işlem başlatıldığı ve mühürleme yapıldığı bildirildi.

Olayın ardından işletme çalışanları ise kamuoyunda yansıtılanın aksine yaşananların provokasyon içerdiğini ve kasıtlı olarak çarpıtıldığını ileri sürdü.

Bir kadın, bir erkek ve üç çocukları ile önce yemek yedikleri ve hesabı istemeden mekandan çıktıklarını iddia eden çalışanlar, polisi aradıklarını ancak polis gelene kadar olayın büyüdüğünü ifade etti. Ayrıca mekan yetkilileri o gece olaya karışan beş kişiden ikisinin işten çıkarıldığını ve diğer üçünün masum olduklarına inandıkları için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

“HESABI ÖDEMEYECE ĞİZ, KİMSE BİZE BİR ŞEY YAPAMAZ’ DEDİLER”

Doğma büyüme Marmarisli olduğunu belirten ve üniversite öğrencisi olduğu için yaz tatillerinde çalışarak harçlığını çıkardığını söyleyen işletme çalışanı ve yetkili isimlerden Adar Akçın yaşananları "O gece buradaydık. Grup geldi, içeri girdi, yemeklerini yedi, içkilerini içti. İçeride hiçbir sorun yoktu. Eğlendiler, çalışanlarla sohbet ettiler, her şey çok güzeldi. Sonra dışarı çıktılar. Ama hesap ödenmemişti. Hesap istemediler bile. Memnun kalmazsın, hesaba itiraz edersin bunlar olur. Ama burada ‘hesabı getirin' demeden kalkıp gittiler. Kamera kayıtları da var. Peşlerinden gittim, ‘Hesabınız yok mu?' diye sordum. ‘Yok' dediler. ‘Nereye gidiyorsunuz?' dedim. Tartışma o anda başladı. İlk cümleleri de, ‘Biz ödemeyeceğiz, kimse bize bir şey yapamaz' oldu" şeklinde anlattı.

“KADIN BANA VURDUĞUNDA KARŞILIK VERMEDİM”

Akçın yaşananların kısa sürede tehdit ve şiddete dönüştüğünü belirterek, "Polisi arayacağımızı söyledik. Saat 23.03 civarında aradık. O sırada küfür etmeye, tehdit etmeye, çalışanları itmeye başladılar. Biz kimseye karşılık vermedik. Kadınlardan biri yumruk attı bana. Görüntülerde var. Kadın, eşi ve yanlarında bir kişi daha ve bir de çocukları vardı. Kadın bana vurduğunda bile karşılık vermedim. Kadın sürekli provoke etti. ‘Gelin!' diye el işareti yaparak bağırıyordu. Sakinleştirmeye çalıştık. Mekanı da kapatıyorduk zaten. İçeriye tekrar girmeye çalıştılar. Müşteriler hâlâ içerideydi. ‘Lütfen girmeyin' dedik. Ama içeridekilere bile rahatsızlık verdiler. Hatta müşterilerden biri ‘Biz eğlenmeye çalışıyoruz, bu insanlar niye böyle davranıyor?' diye sordu" dedi.

“HEPİNİZ ALT SEVİYE İNSANLARSINIZ’ DEYİP HAKARET ETTİLER”

Olayın sadece hesap meselesiyle sınırlı olmadığını iddia eden Akçın, "Kadının ve beraberindeki kişinin sözlü hakaretleri ağırlaştı. Bayrağı gösterip ‘Hepiniz alt seviye insanlarsınız. Biz İngiltere'den geldik, İskoçya'dan. Siz bizim seviyemizde değilsiniz' dedi. ‘You are a deeply low-level nation' dedi, ‘Fuck your nation, fuck your flag' dedi. Ben buna vatana edilen küfür gibi baktım. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kadın yumruk atıyor, sonra da eşini koruyormuş gibi davranıyor. Görüntülerde açıkça görülecek. Kadına vurulmuyor. Hatta kadın olaydan sonra yürüyerek mekândan ayrılıyor. Üç erkek bir kadına şiddet uygulasa kadın hastanelik olurdu. Ama hiçbir sağlık sorunu yok. Bu da her şeyi anlatıyor" diyerek yaklaşık 40 gün önce yaşanan olay ilgili mekanın kapatılmasını da adil bulmadığını söyledi.

“SAK İNLEŞTİRMEYE ÇALI ŞAN PERSONELİMİZE K ÜFÜR ED İYOR”

İşletme yetkililerinden Hayrettin Akçın da benzer ifadelerde bulunarak olayın bir hesap tartışmasından öte, ağır bir provokasyon olduğunu savundu. Akçın, "Görüntülerin tamamı bizde. Kadın sadece hesap ödememekle kalmamış, aynı zamanda mekândaki çalışanlara ve müşterilere saldırgan davranmış. Yumruklar, çantayla vurma girişimleri, provoke eden bağırışlar. Kadın yanında çocuğu varken ‘Gelin bakalım' diye bağırıyor. Sakinleştirmeye çalışan personelimize de küfür ediyor. En vahimi, bayrağımıza küfür ediyor. ‘You are a low-level nation' gibi ifadeleri İngilizce söylüyor. Bayrağa işaret ederek ‘Fuck your flag' diyor. O noktadan sonra çocuklar kendini tutamıyor. Yine de kimsenin kadına fiziksel müdahalesi olmuyor. Sadece eşini korumaya çalışan kadına bir temas olabilir ama darp kesinlikle söz konusu değil" diyerek yine de şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirtti.

POLİS GELDİ, İKİ TARAF DA ŞİKAYET Ç İ OLMADI

Olayın ardından tarafların birbirinden şikâyetçi olmadığı öğrenilirken,sosyal medyada videoların yalnızca olayın son anlarını içerdiği, yaşananların öncesinin özellikle paylaşılmadığı iddia edildi.

“G ÖRÜNTÜLER MONTAJLI, HEPS İNİ PAYLAŞACAĞIZ”

İşletme çalışanları, "Görüntüler montajlı. Sanki biz durup dururken insanlara saldırmışız gibi yansıtılıyor. Oysa ortada önce hesap ödememe, sonra da ağır hakaret ve provokasyon var. Kameraları hem sizle hem yetkililerle paylaşacağız. Ne varsa ortaya çıksın" diye konuşarak kendilerini savundu.