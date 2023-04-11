Darp sonucu ölen cam ustasının cinayet şüphelisi yakalandı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 13:31

Güncelleme: 11.04.2023 - 13:32

Geçen yıl 7 Ekim’de ilçeye bağlı Gözlükule Mahallesi’nde yakınları tarafından evde ölü bulunan cam ustası Metin Elmacıoğlu’nun yapılan otopsisinde vücudunda darp izleri ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, Elmacıoğlu’nun ölmeden önce bir restoranda çıkan tartışmada H.B. tarafından darbedildiğini belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, H.B.’nin Metin Elmacıoğlu’nu restorandan sürükleyerek dışarı çıkardığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri, H.B.’yi saklandığı adreste yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.