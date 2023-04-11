Darp sonucu ölen cam ustasının cinayet şüphelisi yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde evinde ölü bulunan cam ustası Metin Elmacıoğlu’nun (62) cinayet şüphelisi olarak H.B. gözaltına alındı. Elmacıoğlu’nu darbedip beyin kanaması geçirmesine neden olduğu belirlenen H.B., tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 11.04.2023 - 13:31
Darp sonucu ölen cam ustasının cinayet şüphelisi yakalandı
Abone Ol google-news

Geçen yıl 7 Ekim’de ilçeye bağlı Gözlükule Mahallesi’nde yakınları tarafından evde ölü bulunan cam ustası Metin Elmacıoğlu’nun yapılan otopsisinde vücudunda darp izleri ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, Elmacıoğlu’nun ölmeden önce bir restoranda çıkan tartışmada H.B. tarafından darbedildiğini belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, H.B.’nin Metin Elmacıoğlu’nu restorandan sürükleyerek dışarı çıkardığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri, H.B.’yi saklandığı adreste yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


darp Cinayet şüpheli Şüpheli ölüm

İlgili Haberler

Aksaray'da iş cinayeti: Akıma kapılarak can verdi

Aksaray'da iş cinayeti: Akıma kapılarak can verdi
'Kan davası' cinayetinde 5 ağırlaştırılmış müebbet talebi

'Kan davası' cinayetinde 5 ağırlaştırılmış müebbet talebi
İSİG Meclisi'nden iş cinayetleri raporu: 3 ayda 463 işçi hayatını kaybetti

İSİG Meclisi'nden iş cinayetleri raporu: 3 ayda 463 işçi hayatını kaybetti

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler