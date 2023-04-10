Aksaray'da iş cinayeti: Akıma kapılarak can verdi

Aksaray'da elektrik tüketimini yazmak için gittiği evde panodaki kaçak nedeniyle akıma kapılan 35 yaşındaki Osman Alaer isimli işçi, hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 19:26
Aksaray'da iş cinayeti: Akıma kapılarak can verdi
Abone Ol google-news

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşilova beldesindeki müstakil evde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinde çalışan Osman Alaer, tüketim miktarını kontrol ettiği sırada elektrik panosundaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 3 çocuk babası Alaer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Alaer'in cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler