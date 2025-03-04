Darüşşafaka’dan ‘bayram bağışı’ çağrısı

Yayınlanma: 04.03.2025 - 19:48

Güncelleme: 04.03.2025 - 19:48

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum örgütleri arasında yer alan ve Osmanlı’dan günümüze uzanan 162 yıllık tarihiyle Darüşşafaka Cemiyeti; bu ramazanda da fitre, zekât ve bayram bağışlarını bekliyor.

1863 yılından bu yana hayırseverlerin bağışlarıyla varlığını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, bugün Türkiye’nin her köşesinden sınavla belirlediği, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz 1.000’i aşkın öğrenciye tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı sağlıyor. Öğrencilerin eğitiminin giderlerinin yanı sıra beslenme, barınma, giyim, sağlık, cep harçlığı gibi tüm ihtiyaçlarını bağışlarla karşılayan Darüşşafaka Cemiyeti, öğrencilerine yükseköğrenim hayatları boyunca da burs desteğini sürdürüyor.

Darüşşafaka Cemiyeti, bayrama özel hazırladığı tebrik sertifikalarıyla da bayram kutlamalarını babası veya annesi hayatta olmayan öğrenciler için eğitime dönüştürüyor. Birey ve kurumlar için hazırlanan bayram tebrik sertifikaları hayırseverlere anlamlı bir hediye alternatifi sunuyor.

Hayırseverler, https://www.darussafaka.org/bagis?c=bayram-bagisi adresine tıklayarak Darüşşafaka’ya bayram bağışı yapabilirler.