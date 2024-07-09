Datça Belediyesi'nden Jeff Bezos'a çağrı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 14:06

Güncelleme: 09.07.2024 - 14:07

Amazon'un kurucusu ve başkanı Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez ile Marmaris'te bir restoranda 100 bin Avro hesap ödediği haberleri üzerine Datça Belediyesi esprili bir açıklama yayınladı.

Takvim'in göre, 500 milyon dolarlık "Koru" adlı lüks yatı ile Bodrum'a demirleyen Jeff Bezos, yatlarında konuk ettiği yakın dostlarıyla önceki akşam D Maris içindeki Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan bir restoranda yemek yedi.

Bezos'un gece sonunda 100 bin Avro'ya (3,5 milyon TL) yakın bir hesap ödedi.

"TADINA DOYAMAYACAĞINIZA EMİNİZ"

"Jeff Bezos, Datça'daki restoranda 3,5 milyon lira hesap ödedi" başlığı ile paylaştığı haberi alıntılayan Datça Belediyesi'nin X hesabından, "Sevgili Bezos, Marmaris'te yediğiniz yemeğin tutarını, sanki Datça'da yemişsiniz gibi yazmışlar. Sizi Belediyemize ait Halk Lokantası'nda misafir etmek ve gerçek Türk Mutfağı'nı tattırmak isteriz. Datça Bademli Damat Tatlımızın tadına doyamayacağınıza eminiz" paylaşımı yapıldı.