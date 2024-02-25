Jeff Bezos başka bir alanda daha Elon Musk'a rakip olmak istiyor

Yayınlanma: 25.02.2024 - 17:07

Güncelleme: 25.02.2024 - 17:07

İnsansı robotlara yatırım yapan şirketlerin sayısı artarken yeni bir haber ortaya çıktı. Jeff Bezos'un ve ekran kartı şirketi Nvidia'nın insansı robotlar geliştiren bir şirket olan Figure AI için yatırım yaptı.

Bloomberg'e göre Bezos ve Nvidia, Figure AI'a yatırım yaptı. Bu yatırım daha önce ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin yaptığı yatırım haberlerinin ardından geldi.

İNSANSI ROBOT ÜRETEN ŞİRKETE YATIRIM YAĞIYOR

Yayınlanan rapora göre Jeff Bezos Explore Investments LLC aracılığıyla 100 milyon dolar yatırım yaptı. Microsoft'un şimdiye kadar 95 milyon dolar yatırım yaptığı, Nvidia ve Amazon'a bağlı bir fon ile 50'şer milyon dolar sağladığı belirtildi.

OpenAI ise şimdilik 5 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. Öte yandan yeni yatırımcılar arasında, Intel, LG Innotek, Samsung, Parkway Venture Capital gibi şirketler de yer alıyor.

Şirketin ilk insansı robotunun Güney Carolina'daki BMW üretim tesisinde kullanılacağı da birkaç gün önce bildirilmişti. Figure AI, ilk aşamada 5 farklı göreve odaklanmayı düşünüyor. Şirketin insansı robotlarının fabrikadaki çalışanların yerini alması planlanmıyor. BMW ise yapay zekalı robotların performansı nasıl etkileyeceğini görmek istiyor.

Öte yandan Elon Musk'ın başında olduğu Tesla'nın da Optimus adını verdiği insansı robotu bulunuyor. Musk, sık sık X hesabı üzerinden robotla ilgili gelişmeleri paylaşıyor. Kısa bir süre önce Optimus'un yürümesine yönelik iyileştirmeler paylaşılmıştı.

Yapay zeka destekli teknoloji şirketlerine yatırımlara ilgi, aslında OpenAI'ın ChatGPT'yi geliştirip, yayınlamasıyla başladı ve pek çok şirketin yatırım almasıyla devam etti.