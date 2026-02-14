Datça'da Badem Çiçeği Festivali: 'Başka bir dünya, başka bir umut'

Muğla’nın Datça ilçesinde badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte Datça Belediyesi tarafından düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, yarımadada baharın gelişini bir kez daha simgeliyor.

Pembe ve beyaz çiçeklerle kaplanan yamaçlar, festival kapsamında düzenlenen etkinliklerle birlikte hem ilçede yaşayan vatandaşlara hem de ziyaretçilere görsel ve kültürel bir şölen sundu. Festival süresince Datça merkez ve çevre mahallelerde kurulan stantlar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinlik alanlarında konserler, halk oyunları gösterileri, atölyeler ve çocuklara yönelik etkinlikler de gerçekleştirildi.

DATÇA'DA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Bando, davul, zurna, halk oyunları, tahta bacak ve jonglörün de yer alacağı festival korteji de renkli görüntüler oluşturdu. Festival kortejinin ardından hem Palamutbükü’nde hem de Datça merkezde badem kırma yarışmasının elemeleri gerçekleşti.

Yarışmanın finali Datça merkezdeki ana sahnede gerçekleşecek.

"DAHA UMUTLU YAŞAMA ARZUMUZ VAR"

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, açılışta yaptığı konuşmada, “Dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu, zaman zaman karamsar olduğumuz ama Datça’da başka bir dünya, başka bir umut, başka bir heyecanın var olduğunu gösterip, daha umutlu kalmanızı sağlayacak bu tür festivalleri yapmaya çalışıyoruz. Daha umutlu, daha heyecanlı bir dünyada yaşama arzumuz var. Daha aydınlık bir dünyada yaşarken bizleri 100 yıl önce yol gösteren Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha anıyorum” dedi.

Kurt, “Bütün Anadolu toprakları çok değerli. Bu toprakların her karesinin değerini bilmemiz lazım. Bugün bizim aramızda bulunan değerli misafirlerimiz. Zaman zaman bizi eleştirdiğiniz konular mutlaka vardır. Datça’nın yolları altyapısı için çok hızlı çalışmaya devam ediyoruz. Hava şartları zaman zaman buna engel oluyor. Bu coğrafya iyi insanların buluştuğu bir yer olması gerekiyor. Biz daha temiz, daha dürüst, daha ahlaklı, daha vatansever olmak zorundayız” diye konuştu.

ÖZCAN: UMUDUMUZU KAYBETMEYECEĞİZ

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, “Datça için badem sadece üretilen yiyecek değil, bir emek, bir geçim kaynağı, alın teri ve aynı zamanda Muğla’mız ve ülkemiz için dayanışmanın sembolü, birlikteliğin sembolü. Her sene burada buluşmak için gün sayıyoruz. Kışın ortasında badem çiçeği açıyor. Kışa rağmen umutla açıyor. İşte o yüzden hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Badem çiçeği gibi umudumuzu birleştireceğiz, büyüteceğiz. Aydınlık günleri hep birlikte tesis edeceğiz. Badem çiçeği gibi umutla açan bir bahar ve Datça gibi içten bir bahar diliyorum” ifadelerini kullandı.

UZUN: YARINLARIMIZ HEP UMUTLA OLSUN

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da, “Datça’dan açan çiçek, yarınlara olan umudun Datça’dan yükselişi demektir. Yarınlarımız hep umutla, hep güzelliklerle dolu olsun. Badem çiçeğinin anlamı bambaşka ve içinde saklı. Onun taşıdığı anlam, bu festivale de anlamını yükleyen geleceğin umutlu oluşu” dedi.

ÖZÇAĞDAŞ: TÜRKİYE'DE ÇOK ÖZLEDİĞİMİZ BİR TABLO

CHP İstanbul Milletvekili ve Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş da, şunları dile getirdi: “Akbelen için, Muğla’nın güzellikleri için mücadele etmeye devam edeceğiz. Datça’nın, Muğla’nın bütün renklerini burada görmüş olduk. Bu festivalin hazırlanmasında Muğla’daki bütün aktörler bir araya gelmiş. Bu Türkiye’de çok özlediğimiz bir tablo. Muğla’nın birliği, bütünlüğü, birlikteliği Türkiye için bir umut. Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılında Muğla gibi güzel, Muğla’nın, Datça’nın güzel çiçekleri gibi tüm ülkenin güzelliklerle dolu olduğu bir ülke olur. Biz onun için çalışmaya devam edeceğiz.”

YEREL KÜLTÜR YAŞATILDI

Datça Badem Çiçeği Festivali’nde geçmişten geleceğe uzanan yerel kültürün korunması için birçok etkinlik gerçekleşecek.

Etkinlikler ve yarışmalarla Datça’nın yerel kültürleri bölge halkı tarafından yaşatıldı. Badem Çiçeği Festivali 2026 kapsamında Ödüllü Yemek Yarışması düzenlendi. Festivalin 3’üncü gününde Palamutbükü Limanda gerçekleşen yarışmada ana yemek olarak tencere yemekleri ve deniz mahsulleri yarıştı.

Zeytinyağlılar kategorisinde yerel ot ve sebze yemekleri kendilerini gösterdi. Tatlı kategorisinde ise Datça’nın meşhur yerel ürünü olan ve festivale adını veren bademden yapılacak bademli tatlılar birbiriyle yarıştı.

Datça Badem Çiçeği Festivali'nde, Reşadiye’nin o meşhur, dumanı üstünde tüten Geleneksel Düğün Yemekleri ile festivale gelen misafirlerin damakları bayram etti. Sininin içeriği eski usul ve tamamen yerel lezzetlerden oluştu.

Misafirleri, nohutlu et yemeği, arpacık şehriye çorbası, emekle dövülmüş keşkek, Datça’nın bereketli topraklarından yoğurtlama ve taze salata ile helva karşıladı.

GELENEKSEL YARIŞMALAR DÜZENLENDİ

Datça’nın badem çiçeği kokulu sokaklarında festival kapsamında geleneksel çiftçi yarışmaları da düzenlendi. Tüm Datçalı üreticiler Datça Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu heyecanlı rekabete katıldı.

En Hızlı Badem Kırma Yarışması, En İri Badem Yarışması ve En Bakımlı Bahçe Yarışması kapsamında katılımcılar ödüller için yarıştı.

Festivalde, cumartesi akşam saat 21.30’da Grup Gündoğarken sahne aldı. Festivalin son günü ise çiftçi yarışmaları ve yemek yarışmalarının ödül töreni ile Yayla Trio konseri gerçekleşecek.