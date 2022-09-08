Datça'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, İskele Mahallesi 82. Sokak'ta su arızasını gidermek için yaklaşık 3 metrelik çukur açtı. Çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
İşçilerden Necdet Yıldız ve Kadir Furkan Tirinç'in toprak altında kaldığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı işçiler, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
- Antalya’da kayboldu, Mersin’de bulundu
- Çobanlar için ağaçta otel yaptı
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Sigaraya büyük zam geldi
- İsmailağa cemaatinden skandal sözler
- Mafya için siyaset, siyaset için mafya
- Peker'in rüşvet iddiaları AKP'yi karıştırdı
- İstanbul'da bir haftada iki mevsim yaşanacak
- AKP ve MHP'ye kötü haber...
- CHP'den 'Gürsel Tekin' açıklaması
- Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı işaret etti
- Tarih verdi: 'Erkene alınabilir'