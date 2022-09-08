Datça'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

08 Eylül 2022 Perşembe, 16:52

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, İskele Mahallesi 82. Sokak'ta su arızasını gidermek için yaklaşık 3 metrelik çukur açtı. Çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

İşçilerden Necdet Yıldız ve Kadir Furkan Tirinç'in toprak altında kaldığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı işçiler, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.