Datça'da sahilde ölü caretta caretta bulundu
Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.
İskele Mahallesi Burgaz sahilinde yürüyüş yapanlar, hareketsiz deniz kaplumbağasını görünce durumu yetkililere bildirdi.
İncelemede ölü olduğu tespit edilen caretta caretta, belediye ekibince sahilden alınarak götürüldü.
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