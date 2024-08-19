Datça'da sahilde ölü caretta caretta bulundu

Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.

AA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 17:44
Datça'da sahilde ölü caretta caretta bulundu
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İskele Mahallesi Burgaz sahilinde yürüyüş yapanlar, hareketsiz deniz kaplumbağasını görünce durumu yetkililere bildirdi.

İncelemede ölü olduğu tespit edilen caretta caretta, belediye ekibince sahilden alınarak götürüldü.


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