Caretta carettalar için gönüllü aranıyor

EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, geçen yıl Belek kumsalında 2 bin 350 yuvadan 83 bin, Kızılot kumsalında 1776 yuvadan 70 bin olmak üzere toplamda 153 bin yavru deniz kaplumbağasının denize ulaştırıldığını söyledi. Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi kapsamında sezonun 15 Mayıs'ta başlayıp, eylül ayı sonuna kadar toplam 4,5 ay sürdüğünü belirten Dr. Canbolat, minimum 2 aylık sürelerde görev almak kaydıyla Belek'te 80, Kızılot'ta ise 40 gönüllü alındığını dile getirdi. Başvuruların EKAD'ın internet sitesi üzerinden devam ettiğini anlatan Dr. Canbolat, "Ağırlıkla biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, veterinerlik ve su ürünleri fakülteleri öğrencileri için staj imkanı tanınıyor. Bunların dışında farklı bölümlerden öğrenciler de gelebiliyor. Ağırlıklı üniversite öğrencileri; enerjik, çalışabilecek ve 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor" dedi.