Davada karar açıklandı ama cinayeti kimin işlediğine ilişkin bilgi yok: Narin’i kim öldürdü?

Yayınlanma: 30.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.12.2024 - 04:00

Diyarbakır’ın Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduğu izlenimi verildikten sonra Eğertutmaz Deresinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada önceki gün karar açıklandı. Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Narin’in cesedini Eğertutmaz deresine götüren Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karar verilmesine karşın Güran’ın nasıl öldürüldüğü ise netlik kazanmadı.

Cumhuriyet konuya ilişkin hukukçularla konuştu. Davanın takipçilerinden olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları Sevda Demirtaş ve Serenay Yaman, “Narin’in katledilmesi sonucu yapılan yargılamanın da verilmiş olan hükmün toplum vicdanında kabul edilebilir olduğunu düşünmüyoruz. En başından itibaren belirttiğimiz üzere soruşturma aşamasının da kovuşturma aşamasının da etkin bir şekilde yürütülmediği, delillerin zamanında toplanmadığı kanaatindeyiz. Nevzat Bahtiyar’a verilmiş olan cezadan anlıyoruz ki Nevzat’ın beyanlarına itibar edilmiş geniş çaplı araştırma yapılmamıştır. Tarafların yapacağı istinaf başvuruları neticesinde kararın bozulacağını düşünmekteyiz. Zira Nevzat’ın öldürme eylemine iştirak etmediği yönünde bir netlik bulunmamaktadır” dedi.

Avukatlar sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu aşamada Narin’i kimin ve neden öldürdüğünün cevabını almış değiliz. Bu durum başlangıçtan itibaren soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmemesinin bir sonucu. Olaya ilişkin soru işaretlerini giderilmemişken toplumun öfkesini yatıştırmak için alelacele verilen bu karar adalet beklentimizi karşılamıyor.”

‘TOPLUM SAHİP ÇIKTI’

Avukat Çağla Gül Bulut ise “Bu dosya basına yansımasaydı, toplum bu kadar sahip çıkmasaydı, ‘masumiyet karinesi ve şüpheden sanık yararlanır’ ilkeleri uyarınca Güran ailesindeki sanıklara belki beraat bile verebilirdi. Çünkü ceza hukukunun ceza vermede yararlandığı en temel kriterler olan her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut delillerle net bir şekilde Narin’i kim, niçin öldürdüğünün cevabı yok. Mahkeme de bunun cevabını bulamadı. Sanık avukatları bu karara itiraz edip istinafa ve Yargıtay’a taşıyacaklarından, dosyanın üzerinden zaman geçip toplum bu dosyayı unuttuğunda bu karar bozulabilir” diye konuştu.

Kararın ardından Eşitlik için Kadın Platformu (EŞİK), “Adalet duygumuz bir kez daha ayaklar altına alındı. Mahkeme kararında ne olayın nasıl gerçekleştirildiği var ne de hükmün gerekçesi. Hüküm var, olay belli değil” paylaşımında bulundu. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise “Failin kim olduğu ve Narin’in neden öldürüldüğü sorularının yanıtı bulunamadı” dedi.