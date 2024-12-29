Yayınlanma: 29.12.2024 - 09:19

Güncelleme: 29.12.2024 - 09:19

Narin Güran davasında Yüksel Güran’ın aldığı ceza belli oldu. 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın davasında karar çıktı. Peki, Narin Güran davasında neler oldu? Anne Yüksel Güran kaç yıl ceza aldı?

NARİN DAVASI KARARI AÇIKLANDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran'a ağırlaştırılmış hapis, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verildi.

NARİN GÜRAN’IN ANNESİ YÜKSEL GÜRAN KAÇ YIL CEZA ALDI?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı. Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran'a ağırlaştırılmış hapis, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verildi.

Yüksel Güran’ın son sözü şöyle oldu; “Yüreğim yaralı ama Rabbim benim şahidim ve kefilimdir. Kızımın asla katili olmadım. Başım diktir, Rabbim hakkımı bırakmasın. Bundan sonra karar senin hakim bey.”