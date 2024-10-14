Davut Doğan’a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden fahri doktora unvanı

Yayınlanma: 14.10.2024 - 19:01

Güncelleme: 14.10.2024 - 19:01

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, bu karar ile Davut Doğan’ın iş dünyası ve akademi arasındaki köprüyü güçlendiren çalışmalarını, gençlere ilham veren liderliğini ve ülkemizin geleceğine yaptığı yatırımlarını takdirle karşıladı.

Doğan, başarılı ve ilham veren kariyer yolculuğu süresince sadece ülke ekonomisine değil, özellikle Çanakkale bölgesine de önemli katkılarda bulundu. Bölgeye yaptığı sayısız yatırımla hem istihdamı artırdı hem de ekonomik kalkınmaya önemli destek sağladı. Özellikle mobilya sektöründeki yatırımlarıyla Çanakkale’nin bu alandaki önemini daha da güçlendirdi.

Davut Doğan’ın Çanakkale’ye olan bağlılığı, sadece ekonomik yatırımlarla sınırlı kalmadı. Bölgenin sosyal ve kültürel hayatına da önemli katkıları bulunan Doğan, eğitim kurumlarına verdiği destekle gelecek nesillere yatırım yaptı. Çanakkale’de kurduğu eğitim kurumları sayesinde birçok genç, hayallerine daha kolay ulaşma fırsatı buldu.

"Bu unvan, bugüne kadar aldığım tüm ödüllerden daha anlamlı ve beni daha da motive etti. Bu başarı sadece benim değil, tüm Doğan ailesinin başarısıdır." diyen Davut Doğan, bu sözleriyle başarıyı bir ekip çalışmasının sonucu olarak gördüğünün bir kez daha altını çizdi.

Davut Doğan liderliğinde, Doğanlar Holding'in Çanakkale'ye yatırımları, sadece ekonomik ve sosyal alanlarla sınırlı değil. Aynı zamanda, Ayşe Doğan Ali Doğan Kültür Eğitim Vakfı (ADVAK) aracılığıyla bölgedeki gençlerin eğitimine önemli destekler sağlıyor. ADVAK, her yıl yüzlerce öğrenciye burs vererek, onların hayallerine ulaşmalarına yardımcı oluyor.

İş hayatında kadın istihdamını artırmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, eğitim, çevre gibi birçok alanda sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesine öncülük eden Doğan, holding iştiraklerinin UN Women Global Compact imzacısı olmasıyla, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine olan bağlılığının da altını çizdi. Doğtaş Çocuk Tiyatrosu, Doğtaş ile Pati Ev Projesi, Kelebek ile sporcu gençlerin desteklenmesi, TEMA ile iş birliği ve hatıra ormanlarının oluşturulması gibi projelerle hem çocukların gelişimine hem de çevrenin korunmasına önemli katkı sağlaması ile sadece Çanakkalelilerin değil tüm sektörün takdir ve desteğini kazandı.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından kendisine verilen Fahri Doktora unvanıyla ilgili yaptığı konuşmada, girişimcilik serüvenini ve hayallerini gerçeğe dönüştürme yolculuğunu özetledi.

Doğan; " Bugün bu unvanı bana layık gördünüz ancak bizim başarımızın arkasında aslında 5 kardeşim de var. Biz 6 kardeş el ele verdik ve birlikte başardık. Ben sadece büyük olduğum için doğal başkanlık ettim ama bu başarı hepimizin, tüm Doğan ailesinin başarısıdır. Birlikte olmak bir başlangıçtır, birlikte olmak ilerleme getirir. Bu birlikteliği ise 30 yıl önce kurumsallaşmaya ilk adım attığımız dönemde Aile anayasamızı yazarak ve birebir uygulayarak sağladık."

Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği konusunda duyarlı olan Doğan, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nde ve sektörel sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevlerle, sektörün gelişimine ve deneyim paylaşımına önemli katkılar sağladı. Halen Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu (MOYKON) Başkanlığı görevini yürüterek, sektörün temsilcisi olarak önemli çalışmalara imza atan Doğan, hem kendi şirketinin sürdürülebilirliğini sağlamış hem de sektörün genel gelişimine katkıda bulunmaya devam etmekte.