Davutoğlu'ndan DEM Parti görüşmesinde AKP'ye çağrı

DEM Parti İmralı Heyeti’nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu üyesi Faik Özgür Erol, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Gelecek Partisi genel merkezinde ziyaret etti.

Davutoğlu, DEM Parti İmralı Heyetini kapıda karşıladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından Davutoğlu ve DEM Parti İmralı Heyeti basın açıklaması düzenledi.

"GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMEDE BULUNDUK"

İmralı Heyeti Üyesi ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Amacımız hem bilgilendirme hem de istişarelerde bulunmadır. Sürecin önemi ve hassasiyeti hepimizin malumudur. Bu konuda sayın Davutoğlu'nun tecrübeleri derindir. Kendilerine bu ziyarette geldiğimiz aşamanın ve bundan sonraki işleyişin ana hatlarını bazen ayrıntılarını konuştuk. Artık yeni bir aşamada olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Bizler 2 Aralık'ta İmralı'da yaptığımız görüşmeyle ilgili bilgilendirmede bulunduk. Bundan sonra görüşmelerimiz devam edecek. Bugün sayın Özgür Özel ile görüşme yapacaktık ama Gülşah Hanım'ın vefatı dolayısıyla bu ertelendi. Bu vesileyle Gülşah Hanım'a bir kez daha Allah'tan rahmet dilemek istiyoruz ve başta Özgür Özel olmak üzere tüm CHP camiasına başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz. Görüşmeyi daha sonra gerçekleştireceğiz.

"TOPLUMSAL UZLAŞI HAYATİ ÖNEMDEDİR"

Yeni aşamanın ihtiyaçları önemli, hassasiyetleri de fazladır. Yeni aşamanın ana konusu hukuki zemindir, yasal düzenlemelerdir. Barış hukuku başlığı altında ifade etmeyi uygun görüyoruz. Bu gündemle ilgili sayın hem Ahmet Davutoğlu ve heyetinin görüşlerini dinledik hem de hazırlıklar konusunda değerlendirmelerimizi paylaştık. Siyasi mutabakat bu süreçlerde sağlıklı yürümenin en önemli şartlarından biridir ama siyasi mutabakatın aynı zamanda toplumsal mutabakata da dayanması ve büyümesi gerekiyor. Bu süreçte siyasi mutabakat ve toplumsal uzlaşı hayati önemdedir. Bunu sağlamanın yolu da istişarelerdir, kamuoyunu bilgilendirmektir ve şeffaf yürümektir. Bizler de bu ziyaretlerimizde bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Sayın Davutoğlu ile hem Gelecek Partisi hem de Yeni Yol Grubu olarak ciddi katkılar sunuyorlar. Önemli değerlendirmeler ve eleştirmeler de bulunuyorlar. Bütün bunlar çok değerlidir."

"CUMHURBAŞKANIYLA BİR GÖRÜŞME YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Pervin Buldan şu ifadeleri kullandı:

"Çok kıymetli bir görüşme oldu. Biz geldiğimiz aşamayı kendisiyle paylaştık. Bundan sonraki ikinci aşamada katkı ve desteklerini istedik. İkinci aşama derken elbette ki yasal bir zeminden bahsediyoruz. Daha önce bahsettiğimiz barış yasalarından bahsediyoruz. O yüzden verecekleri her türlü katkının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu ziyaretlerimiz sürecek. Bütün siyasi partileri ziyaret ediyoruz ve bu ziyaretlerin sonunda Sayın Cumhurbaşkanıyla bir görüşme yapmayı planlıyoruz. Daha sonra bir İmralı ziyareti olacak. Artık gelinen aşamanın nerede olduğunu kendisiyle paylaşacağız. Bunların önemli olduğunu ben de belirtmek istiyorum. Bundan sonraki istişarelerimizde öneri alma ve eleştiri alma yöntemlerini dikkatle yürütmeye çalışacağız."

"BİR AN ÖNCE HAREKET EDİLMELİ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise özetle şunları ifade etti:

"Kritik bir aşamadayız. Bu kritik aşamada hepimize düşen görevler var. 3 ayaklı bir süreci çok dikkatli, özenle ve iyi planlanmış bir süreç yönetimiyle yönetmemiz gerekiyor. Sayın Meclis Başkanı ve Komisyon’daki yetkililere düşen görev, raporu en kısa sürede hazırlayıp kamuoyu bilgisine sunmaktır. Sonra da yasal süreçle, hukuki zeminle ilgili ne yapılması gerekiyorsa, en kısa sürede yapılması zorunludur. Geçtiğimiz ay Irak'taydım. Oradan da sürecin nabzını tutmaya çalıştım. Üç ayaklı bir süreci çok dikkatli, özenle ve iyi planlanmış bir süreç yönetimiyle yürütmemiz gerekiyor. Birincisi, Türkiye içinde gelinen aşama. Komisyon görevini büyük ölçüde ifa etti. Şimdi Meclis Başkanı'na ve bütün ilgili komisyon yetkililerine düşen görev, partilerin raporu en kısa sürede hazırlayıp kamuoyunun bilgisine sunmaktır. Sonra da yasal süreçle ilgili hukuki zeminin en kısa sürede yapılması zorunludur. Çünkü zaten bence süreç, doğası gereği bazı dikkatler gözetildi ama yavaş işletildiği kanaatindeyim. Sürecin en kısa sürede tamamlanması ve olabilecek provokasyonların önüne geçebilmek açısından, Ortadoğu dengeleri açısından da bu oldukça zaruridir. Umarım bu siyasal mutabakat en güçlü şekilde temin edilir."

"BİR SİYASİNİN ATAMASI LAZIM"

Basın mensuplarının sorulanı da yanıtlayan Davutoğlu, AKP’nin süreci yavaşlattığı yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, MHP’nin bir yıldır süreci hızlandırmak için çaba sarf ettiğini fakat AKP’den aynı adımı görmediklerini belirterek, “AK Partiye bir çağrıda bulunmak isterim. Mutlaka bir siyasetçinin iktidar tarafından bütün bu sürecin koordinatörü olarak ataması lazım. Siyasi süreçler için. Basın mensupları birine soru sormak isteseniz iktidar kanadından nihai yetkili bu diyeceğiniz bir kişi var mı? Yok. Sayın Cumhurbaşkanı konuşursa anlıyoruz. Onun dışında birisinin siyasi süreçleri yönetmesi için atanması gerektiği kanaatindeyim” dedi.