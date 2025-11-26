Davutoğlu'ndan ittifak çıkışı: 'Umarım seçim sathına girmeden bu birleşmeyi gerçekleştiririz'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak Duhok'ta gerçekleştirilen konferansın başarılı geçtiğini ifade eden Davutoğlu, bölge liderleri ile temas kurduğunu kaydetti.

ESAD AÇIKLAMASI

Davutoğlu, Irak'ta yaptığı açıklamada, 2005'te Kamışlı'da yaşanan olaylar sonrası Suriye'nin eski lideri Esad'ın kendisine açık şekilde bir operasyon önerisi getirdiğini anlatmıştı. "Beşşar Esad, ‘Birlikte Kuzey Irak'a girelim, bu işi bitirelim' dedi. Biz oradan, siz kuzeyden girin diye bir teklif oldu. Buna şiddetle karşı çıktım. Böyle bir adım Türkiye'de Türk–Kürt çatışmasını tetiklerdi" ifadelerini kullanmıştı.

Davutoğlu, tepki çeken sözlerinin ardından yeni açıklama yaptı.

Ekol TV'de konuşan Davutoğlu, "Beni hedef tahtasına koyuyorlar. Esad açıklamam çok açıktı; bunu çarpıtıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri 1996’da Erbil’e neden girdi? PKK’nın eline düşmesin diye. Bizi bir tuzağa çekmek istediler. Esad, 'Biz sivil Kürtlerin üzerine yürüyelim' dedi" şeklinde konuştu.

"Esad'ın planına müsaade etmedim" diyen Davutoğlu, "Sykes-Picot, Türk-Kürt-Arap dostluğuyla düzelecek. Tekrar altını çizerek söylüyorum: Kim Türk’ü Kürtlere, Kürtleri Türklere düşman etmek istiyorsa, bilin ki İsrail ajanıdır" sözlerini kaydetti.

ALTILI MASA

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel gelse, 'Yeniden 6’lı Masa’yı kuralım' dese, ne dersiniz?" sorusuna Davutoğlu, şöyle dedi:

"6’lı masa toplumsal bir barış projesiydi, ama maalesef CHP seçim sonrası girdikleri kibirle o büyük toplumsal barış projesini kendileri heba ettiler."

YENİDEN REFAH AÇIKLAMASI

Davutoğlu son olarak ittifak gündemine ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Gün ego yapma günü değil. Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım, seçim sathına girmeden bu birleşmeyi gerçekleştiririz."