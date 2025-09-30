Davutoğlu'ndan Trump'ın Gazze Planı'na tepki: 'İslam dünyası liderleri için zillet, İsrail için hezimet, Trump için ganimet...'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Trump’ın sekiz İslam ülkesinin ortak açıklamayla destek verdiği 20 maddelik Gazze planına ilişkin, "Getirdiği sözde barış planı ile ekonomik kalkınma görüntüsü altında reklam filmlerini çektiği sömürge planını, Gazze’de hayata geçirecek kurulun başkanlığına kendisini atayan Trump için bir ganimet niteliğindedir" açıklamasını yaptı.

Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın sekiz islam ülkesinin ortak açıklamayla destek verdiği yirmi maddelik Gazze planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, ilgili tarafların açıklamalarını da inceledikten sonra vardıkları özet sonucu şu ifadelerle kamuoyuna aktardı:



"Bu süreç dar bir şeritte dünyanın en teknolojik ordularına karşı iki yıldır direnen ve teslim alınamayan Gazzeliler için insanlık tarihini onurlandıran bir izzet, iki yıldır süren soykırımı durdurmak için hiçbir somut adım atmayıp Gazze’de yeni-sömürgeci bir plana destek veren iki milyarlık İslam Dünyası liderleri için bir zillet, iki yıldır sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarına rağmen Gazze gibi küçük bir şeridi dahi tam anlamıyla kontrol edemeyen İsrail için bir hezimet, getirdiği sözde barış planı ile ekonomik kalkınma görüntüsü altında reklam filmlerini çektiği sömürge planını Gazze’de hayata geçirecek kurulun başkanlığına kendisini atayan Trump için bir ganimet niteliğindedir."