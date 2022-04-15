Davutoğlu’ndan ‘Binali Yıldırım’ göndermesi: Benden sonraki Başbakan gibi...

15 Nisan 2022 Cuma, 11:24

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun Diyarbakır ziyaretindeki bir diyalog dikkat çekti.

Başbakanlığı döneminde şimdi itiraz ettiği konulara ‘o zaman neden itiraz etmediği’ eleştirilerine yanıt veren Ahmet Davutoğlu, “İtiraz etmeseydim Başbakanlığım gitmezdi, itiraz etmeseydim benden sonraki Başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım” ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu’nun bu anlarda sesinin yükseldiği görülürken, verilen cevap sonrasında yanındaki partililerden de alkış yükseldi.